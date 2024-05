Lazio, Di Gennaro difende Sarri: "È mancata la campagna acquisti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Antonio Di Gennaro si è espresso sulla stagione della Lazio e sul lavoro dell'ex allenatore Maurizio Sarri. In particolare ha parlato della campagna acquisti della società biancoceleste, che secondo lui non è stata all'altezza delle ambizioni e delle competizioni che ha affrontato la squadra. Queste le sue parole: "La Lazio? Se vuoi alzare il livello e devi fare la Champions, devi alzare il livello con la campagna acquisti e non lo ha fatto. Milinkovic non è stato sostituito, e poi se di 7-8 giocatori che ti chiede Sarri ne prendi solo uno. Sarri è arrivato secondo, per alzare il livello che campagna acquisti hanno fatto? Sarri avrà fatto errori, di sicuro, ma la campagna acquisti non è stata fatta all'altezza".