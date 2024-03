Lazio, Di Gennaro: "Il Bayern ti può cambiare la stagione, si può fare"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno a Bayern Monaco - Lazio, gara di ritorno degli ottavi di Champions League. I biancocelesti avranno il compito di difendere l'1-0 maturato all'andata grazie al calcio di rigore di Ciro Immobile, non sarà semplice. Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha detto la sua sulla partita dell'Allianz Arena. Queste le sue parole: "Può essere la gara dell'anno per la Lazio. Ha speso energie e l'organico non gli dà grande affidamento in questo. Per me però se la può giocare, non è il solito Bayern. Rientrano Sané e Davies, ma se la Lazio fa una partita alla Sarri, senza snaturarsi, può far male. Serve che quelli con più personalità guidino la squadra. E' una partita che può cambiarti la stagione. Se passi diminuiscono le polemiche e può venire fuori un finale giusto".