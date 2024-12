Lazio, Di Gennaro: "Ko umiliante, ma la squadra non si disunirà. Baroni..."

L'Inter travolge la Lazio all'Olimpico, una sconfitta pesantissima per i biancocelesti che hanno subito un netto 6 a 0. All'indomani della gara, ai microfoni di TMW, è intervenuto Di Gennaro che ha commentato così quanto accaduto alla squadra di Baroni: "È normale che l'Inter sia una top, è un risultato pesante e si poteva fare di più nel secondo tempo. Aveva iniziato bene la Lazio, con l'occasione di Noslin, poi c'è stato l'episodio del rigore e si è disunita. Baroni si è preso le responsabilità maggiori, come giusto che sia. Nel secondo tempo ha voluto giocare uguale e se lasci spazi all'Inter sai che ti fa male. Per la Lazio è una battuta d'arresto ma ha fatto vedere valori importanti finora. È una battuta d'arresto forte, ma non si disunirà. Ha fatto vedere con certe vittorie che può ambire a qualcosa d'importante".

"Anche io ho perso con un bel divario, ma se c'è l'allenatore giusto si riparte subito. Per me Baroni sta facendo un grande lavoro, è un ko umiliante ma credo si debba ripartire. Ha vissuto momenti peggiori in carriera Baroni. E ha perso 6-0 con una candidata allo Scudetto e alla vittoria della Champions".

