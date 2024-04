Lazio, Di Livio: "Felipe Anderson? Lui insieme a Chiesa nella Juve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Felipe Anderson è stato spesso accostato alla Juventus. L'esterno portghese si trova attualmente in trattativa con la Lazio per provare a ottenere il rinnovo, mentre la Juve resta in agguato per soffiarglielo a scadenza di contratto (dal 1 luglio sarà svincolato). Una situazione in continuo mutamento che fa gol ad alcui tifosi bianconeri. In tal senso, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex centrocamposta bianconero Angelo Di Livio ha commentato così un suo possibile approdo:

"Soulé o Yildiz? Sarebbero perfetti da esterni offensivi assieme a Chiesa e magari a Felipe Anderson, a parametro zero dalla Lazio. Il brasiliano ha una bella gamba e la giusta esperienza per dare un contributo importante. Con 4 esterni off nsivi del genere la Juve sarebbe super competitiva in Italia e pure in Champions e l’ideale sarebbe giocare col 4-3-3. O in alternativa il 4-2-3-1"