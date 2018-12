Lazio, Di Marzio dal ritiro di Formello: "Clima sereno, stanno tutti bene insieme". E su Tare...

Mentre Inzaghi fa faticare la sua Lazio nel ritiro a Formello, il ds biancoceleste Igli Tare ha avuto modo di raccontarsi ai microfoni di Sky Sport in un'intervista che sarà divulgata durante le festività natalizie. A raccogliere le parole del direttore sportivo c'era Gianluca Di Marzio, grande esperto di calciomercato che è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3: "Spesso siamo abituati a conoscere allenatori e giocatori importanti, ma dei ds che fanno le operazioni di mercato sappiamo soltanto chi prendono, non cosa ci sia dietro il professionista. Nel caso di Igli Tare c'è una storia professionale molto forte, sono contento che sia sia aperto a noi. Non vedo l'ora di montare l'intervista, si tratta di un prodotto che nel periodo di Natale sarà un antipasto del nostro programma di calciomercato. Spero possa diventare un format fisso. Il ritiro? Non ho visto facce scure né giocatori stressati, scherzavano e ridevano tutti, stavano bene insieme. Non mi sembra una clausura, anzi, è un ritiro in cui i giocatori sono nella condizione ideale. Faccio i complimenti alla Lazio per i lavori al centro sportivo di Formello che renderanno questa realtà ancora più fruibile anche per le giovanili. Spesso vado all'estero e vedo centri sportivi che l'Italia può solo sognare, Formello comincia ad avvicinarsi a quel tipo di realtà. Quando sarà pronto potrà essere uno dei più belli in Italia".