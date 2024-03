Lazio, Di Marzio: "Zielinski e Berardi? Facciamo chiarezza, è inutile..."

TUTTOmercatoWEB.com

Momento particolare in casa Lazio. Negli studi di Sky Sport si parla delle dimissioni di Sarri, del mercato in entrata e della scelta di Tudor. Questo il pensiero del giornalista Gianluca Di Marzio: "Rosa più profonda? La Lazio ce l'ha. Non dobbiamo commettere errore di giudicare i nuovi dopo solo nove mesi. Alcuni sono giovani come Isaksen che ha fatto bene. Castellanos non gioca praticamente mai perché c'è sempre Immobile. Guendouzi mi sembra sia stato un ottimo rinforzo, di Rovella e Pellegrini parliamo come due acquisti. Poi ragazzi capiamoci su una cosa e chiariamo una volta per tutte su Zielinski e Berardi. Se io chiedo due giocatori che non si possono prendere è inutile rimpiangerli. Non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno. Per Zielinski le cifre chieste le davano solo in Arabia e alla fine neanche è andato. Per Berardi ci volevano 25/30 milioni e 4 di ingaggio e pure lui alla fine è rimasto dove stava. Ci sono dei giocatori che non si possono prendere anche se sono nelle idee di un club e soprattutto nei pensieri di un allenatore".