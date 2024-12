Lazio, Dia a Dazn: "Spero di tornare a segnare, mi piace giocare così"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre partita di Lecce - Lazio Boulaye Dia ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “Difficile dimenticare la partita contro l’Inter, oggi ci tocca fare una grande prestazione. Io e Castellanos siamo due punte che giocano insieme, vogliamo aiutare la squadra. A me piace giocare a due, sceglie il mister poi chi sta davanti. Non mi dispiace fare il 10. Non segno da un po’, spero di farlo sta sera”.