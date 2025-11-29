Lazio, Dia e il problema del gol: la spiegazione a Sky
Prima della partita contro il Milan, l'attaccante della Lazio Boulaye Dia ha parlato ai microfoni di SkySport.
29.11.2025 20:31 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Sarà una bella partita contro il Milan, che è una squadra forte. Noi dobbiamo fare la gara giusta per vincere".
"Il gol? Mi sta mancando, ma non mi fa stare male, lavoro tutta la settimana per segnare. Spero che la squadra vinca, l'importante è quello. Se faccio gol è ancora meglio".
