Lazio, Dia punta la Coppa d'Africa: "È molto importante, ma..."
02.11.2025 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel match program di Lazio - Cagliari è presente un'intervista a Boulaye Dia, rilasciata ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Tra i tanti temi toccati, il centravante biancoceleste ha parlato anche della prossima Coppa d'Africa.
A dicembre, infatti, l'attaccante lascerà la Capitale per giocare la competizione con il Senegal. Di seguito le sue parole a riguardo.
"La Coppa d'Africa è una competizione molto importante, peccato solo che capiti durante la stagione. Adesso però devo pensare prima alla Lazio, poi a dicembre vedremo vedremo cosa accadrà con il Senegal".