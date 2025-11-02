Lazio, Dia verso il Cagliari: "Sarà una partita difficile, ma siamo pronti"

Nel match program di Lazio - Cagliari, il centravanti biancoceleste Boulaye Dia ha presentato la sfida contro i rossoblù di Pisacane. Di seguito le sue parole in merito.

"Arriviamo pronti, abbiamo lavorato bene dopo il pari di Pisa. Giochiamo in casa, la vittoria contro la Juventus ci ha regalato entusiasmo e dobbiamo continuare cosi".

"Ci aspetta una gara dura, il Cagliari dietro è solido e concede poco. I rossoblu lottano per la salvezza e cercano punti: sarà fondamentale iniziare bene per sbloccarla subito".