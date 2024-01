Lazio, Diego Gonzalez con il Paraguay per il Preolimpico U23? Cosa sta succedendo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Niente Campionato Preolimpico Under 23 per Diego Gonzalez. Sono tante le assenze a cui dovrà far fronte il ct del Paraguay Carlos Jara Saguier, e tra queste c'è anche il calciatore della Primavera della Lazio. La competizione si svolgerà tra due settimane in Venezuela e sono tanti i giocatori che non faranno parte della spedizione paraguaiana. La lista inizia da Romeo Bernardo Benítez e continua con Damián Bobadilla, Matías Segovia (Botafogo), Julio Enciso (Brighton), Hugo Cuenca (Milan), Sebastián Olmedo (Puebla), Matías Galarza (Talleres) e Santiago Ocampos (Flamengo).

Il motivo dell'assenza di Diego Gonzalez sembrerebbe essere simile a quello degli altri suoi connazionali. Infatti, come riportato da Versus, la Lazio non avrebbe dato l'ok definitivo al calciatore per giocare il torneo. Non essendo una competizione riconosciuta dalla FIFA, i club possono opporsi alla convocazione. Per questo, il classe 2003 rimarrà a Roma.

Diversa peró sarebbe la versione della Lazio: al club infatti per ora non sarebbe arrivata alcuna convocazione per il giovane attaccante da parte della sua Nazionale. Nelle prossime ore verrà fatta chiarezza sulla questione.