Lazio | Diego Gonzalez resta a Roma, decisiva la sua volontà: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È arrivata la fine della sessione estiva di calciomercato e tra i giocatori rimasti alla Lazio nonostante si pensasse all'inizio a una cessione c'è anche Diego Gonzalez. Decisiva la sua volontà: il paraguaiano non ha sentito ragioni, non ha voluto lasciare Roma convinto di potersi giocare le proprie chance alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ha accettato altre soluzioni, spera di convincere Sarri nel corso del tempo. Non da prima punta - in estate era stato provato in quel ruolo - ma come esterno poiché più congeniale alle sue caratteristiche. Difficilmente troverà spazio, ma non ha voluto lasciare Formello.

TORNA ALLA HOMEPAGE