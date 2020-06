Lazio, Djavan Anderson e Armini a disposizione: "Ci siamo" - FOTO

La Lazio ricomincerà il suo cammino il 24 giugno contro l'Atalanta. In poco più di 40 giorni si disputarenno 12 giornate, con tre partite ogni settimana. Tutti saranno utili per Inzaghi, che cercherà di ottimizzare le forze a sua disposizione. Chi fa parte del gruppo squadra è Djavan Anderson, che ha pubblicato su Instagram una foto insieme al Primavera Nicolò Armini: "Ci siamo". Una candidatura, che lascia trasparire la voglia dei due di dare una mano in questo importantissimo finale di stagione.