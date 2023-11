Lazio, domani c’è il Bologna: i tifosi hanno una richiesta per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è partita per Bologna, domani al Dall’Ara affronterà la squadra di Motta. I felsinei sono reduci da una serie di risultati positivi in campionato, così come i biancocelesti e domani si affronteranno a testa alta con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio e dare continuità al momento. Oggi si è svolta la rifinitura a Formello, Sarri ha valutato i suoi e la formazione potrebbe subire qualche variazione. I dubbi però non riguardano Daichi Kamada, lasciato in panchina da diverse gare. Il giapponese non sta trovando molto spazio, il tecnico si è mostrato dispiaciuto per questo e ha motivato le sue scelte nella conferenza stampa post partita contro la Fiorentina. Nonostante tutto il centrocampista continua a lavorare a testa bassa, vuole guadagnarsi una chance e a dargli supporto ci sono anche i tifosi. L’ultimo post condiviso dalla società tramite i canali social ufficiali, è stato inondato di commenti che rappresentano una richiesta per l'allenatore: “Kamada non mollare”, “Fate giocare Kamada”, “Daichi scelgo te”, “Riscatta questa stagione Kamada”, “Daichi pensaci tu”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE