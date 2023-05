Lazio, domani c’è il Milan! La società carica la squadra - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Settimana scorsa la Lazio è volata a Milano per affrontare l’Inter, oggi lo farà di nuovo in vista della sfida contro il Milan. L’appuntamento a San Siro è in programma domani alle 15, la partita sarà valida per il trentaquattresimo turno di Serie A. Confronto importante per entrambe, la posta in palio sarà determinante per la Champions. I rossoneri sperano di centrare un posto tra le prime quattro, i biancocelesti di consolidare il secondo e allontanarsi dalle inseguitrici. La società, tramite i canali ufficiali, ha voluto caricare la squadra: “Tutto pronto, torniamo a San Siro” recita la didascalia che accompagna lo scatto.

