Lazio, dopo Immobile e Guendouzi si unisce Cataldi: il messaggio ai tifosi - FOTO

Sono volte al termine le feste di Natale, ora c'è Santo Stefano, ma Maurizio Sarri non concede più ore di riposo: il Frosinone è a un passo. Per questo, dopo aver concesso 48 ore di riposo, il tecnico della Lazio ha chiamato in riga tutti i giocatori biancocelesti. Ma come l'avranno trascorse le feste gli uomini di Sarri? Nelle ultime ore Matteo Guendouzi ha confermato di aspettare un bambino con uno scatto davanti al suo albero di Natale, con la sua compagna e il suo bel pancione: "Abbiamo avuto il regalo più grande con il nostro nuovo bambino".

Pedro non si è risparmiato nemmeno quest'anno con un bellissimo scatto in pigiama, coordinato con la sua compagna, davanti al loro albero. Anche Ciro Immobile si è unito alla tradizione social, con Jessica e i figli vestiti a tema Natalizio. Spazio anche a Felipe Anderson Manuel Lazzari, Mattia Zaccagni, Taty Castellanos, (QUI PER VEDERE TUTTE LE FOTO). Ma c'è anche un altro giocatore della Lazio che ha rivolto un messaggio ai propri tifosi.

Si tratta di Danilo Cataldi che, con la sua moglie Elisa e il loro piccolo biondino, hanno posato davanti al loro albero di Natale dai colori bianco e oro, un classico quest'anno. "La mia vita", ha scritto la moglie del regista biancoceleste, seguito da "Buon Natale da noi". Qui sotto gli scatti: