Lazio, doppia rimonta subita nel finale: non accadeva da ben 80 anni

Immobile e compagni collezionano un bel primato riuscendo nell'impresa di farsi rimontare due reti nei minuti finali. Nei 123 anni di storia, prima di ieri, c'era un unico precedente. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport bisogna ritornare al 1943 quando i biancocelesti si fecero riprendere dalla Fiorentina. Le aquile di Piola, in vantaggio per 3-1, subirono la rimonta viola firmata da Bollano e Poggi per il 3-3 finale. Anche in quel caso il pareggio arrivò davanti al proprio pubblico. Dopo ben 80 anni la Lazio ci è ricascata, sempre contro una toscana, ma stavolta è stato l'Empoli a gelare il popolo biancoceleste.