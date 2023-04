Lazio, doppia seduta: Vecino testa il ginocchio, Sarri gestisce la rosa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia a Formello. Calciatori che riposano e si riaggregano. Altri che si riaggregano e poi riposano. Gestione delle energie e delle condizioni. Le uniche due assenze certe di Sarri sono Cataldi (squalificato) e Immobile, tornato in infermeria a causa del tremendo incidente stradale. Ciro ha riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e una frattura composta a una costola. Per gli altri le valutazioni e le riflessioni andranno avanti domani (15.30) e proseguiranno fino alla rifinitura di venerdì. Le attenzioni maggiori sono rivolte su Vecino: l'uruguaiano ha saltato la sfida con lo Spezia per i fastidi al ginocchio destro (operato quasi 2 anni fa quando era all'Inter), oggi pomeriggio per la prima volta si è riunito ai compagni ma la sua sgambata è durata poco meno di mezz'ora. Tutto secondo i programmi. La pioggia e il campo un po' pesante, a maggior ragione, hanno spinto alla massima cautela.

SEDUTE. Ballottaggio comunque aperto con Marcos Antonio, autore del 3-0 al Picco: dipenderà tutto dal ginocchio destro di Vecino, se riuscirà o meno a rispondere in modo confortante alle sollecitazioni dei prossimi giorni. Al momento non sembra preoccupare troppo per sabato. Casale e Pellegrini sono i due che hanno saltato entrambe le sedute odierne: l'ex Verona venerdì aveva dato forfait in extremis per un attacco gastrointestinale), il terzino ha accusato dei fastidi al ginocchio. Gila si è risparmiato in quella pomeridiana (nulla di preoccupante), Milinkovic ha rifiatato solo di mattina. Sarri ha lavorato per reparti dedicandosi come al solito alla linea difensiva. Movimenti da sincronizzare sempre più, la perfezione non esiste per il tecnico biancoceleste. Da domani in poi il programma prevede un allenamento al giorno.

