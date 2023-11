Lazio, dott. Capua: "Doping? Vi spiego come funziona. Una volta Corradi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il dottor Pino Capua ha parlato della sua conferma come presidente della Commissione antidoping della Figc e ha raccontato alcuni episodi vissuti durante la sua carriera, prima di concentrarsi sulla partita di sabato tra Salernitana e Lazio.

DOPING - "Sono stato molto contento della mia conferma come presidente della Commissione antidoping della Figc. La cosa era nell’aria, ma ieri c’è stata la comunicazione ufficiale. I giocatori si scelgono con un sorteggio casuale che seleziona uno o due giocatori per squadra che, a fine partita, sono accompagnati negli spogliatoi e poi nella sala doping. Si tratta di un processo complicato. Negli anni di questa professione mi sono capitate cose molto particolari, ad esempio una volta a San Siro facemmo le 2 di notte perché Corradi, quando era alla Lazio, non riusciva a fare pipì e quindi restammo fino alle due di notte a San Siro per attendere. A volte è dovuta da una questione nervosa".

SALERNITANA - LAZIO - "A Salerno sarà comunque una partita tosta. Loro hanno cambiato allenatore e la Lazio avrà due assenze importanti perché senza Zaccagni e Luis Alberto perde qualcosa. Si giocherà su un campo difficile e soprattutto molto caldo. Sarà una di quelle partite col punto interrogativo, per niente facile".

DERBY - "Come vivo il derby? Pensa che alcuni pensano che non sia laziale perché al gol di Lulic non ho esultato. Non potevo gioire, ma dentro di me c'era un tumulto. A fine partita mi sono sfogato quando è finita l'attività professionale".