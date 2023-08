Lazio, dott. Capua: "Guendouzi? È in ottime condizioni. Ieri mattina non sapeva..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il dott. Pino Capua ha parlato delle condizioni di Guendouzi, che ieri pomeriggio si è recato in Paideia per le visite mediche: “Ho visto ieri Guendouzi perché ero in Paideia per le visite, e fisicamente – senza entrare nel merito – è in ottime condizioni. Sembra un ragazzino. Mi ha detto che la mattina di ieri ancora non sapeva se sarebbe venuto o no. Ecco perché poi è arrivato in jet privato. Io non lavoro per la Lazio, ma sono legato alla Paideia che è la clinica presso cui la Lazio si appoggia per fare i test. Sono stati fatti test osteorticolari, risonanza completa, test cardiaci. Tutto il set previsto in questi casi”.

