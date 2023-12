Lazio, dott. Capua: "Immobile e Luis Alberto? Vi dico come stanno"

TUTTOmercatoWEB.com

Come stanno Immobile e Luis Alberto? Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il dottor Pino Capua ha fatto una sua analisi sulle condizioni fisiche dei due calciatori biancocelesti, usciti nel primo tempo di Empoli-Lazio per infortunio. Queste le sue parole: "Ero presente al Castellani e ho avuto anche qualche contatto diretto, ma non faccio il medico della Lazio e non sono autorizzato. Sono abbastanza ottimista per entrambi. La mia impressione è di una fermata prudenziale e preventiva, per non rischiare. Spero sia così. Per gli esami bisogna aspettare qualche giorno perché a caldo non danno i risultati giusti. Luis Alberto soffre da parecchio tempo in quella zona della gamba, ma non ha una lesione. Con la giusta terapia può tornare presto in campo. Più o meno è una specie di pubalgia. Faccio solo ipotesi dovute alla mia professionalità. Con questi infortuni non bisogna rischiare, si potrebbe andare incontro a stop più lunghi".