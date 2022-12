Lazio, dubbi a centrocampo. Non solo Luis Alberto, anche Cataldi ai box: ecco perché

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA | Non solo Luis Alberto. Ieri a Formello non s'è allenato neppure Cataldi, fermo a causa della lombalgia. Sarri spera di recuperarlo per la ripresa del campionato contro il Lecce, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ma nel frattempo ha provato Marcos Antonio. La partita è in programma il 4 gennaio: c'è tempo per aspettare gli infortunati. Sarri valuterà i prossimi giorni per definire la formazione titolare, i dubbi si concentrano a centrocampo. Il "Mago" era partito dalla panchina contro Juve e Monza, Vecino è considerato titolare accanto a Cataldi e Milinkovic. Ma cerca spazio anche Basic, titolare contro i bianconeri prima della pausa.

Sempre per quanto riguarda il centrocampo, si sta allenando regolarmente Milinkovic: la caviglia che l'ha tormentato al Mondiale non gli provoca più fastidi. Adesso il Sergente deve solamente ritrovare la forma migliore. E a proposito di big, c'è Immobile, che non gioca una partita ufficiale dal 16 ottobre e che spera di aver pagato ogni conto con la sfortuna e che il nuovo anno si apra felicemente. Nel frattempo, prosegue il lavoro della squadra. La Lazio si allenerà anche oggi pomeriggio, domani sarà impegnata in una doppia seduta, sabato si ritroverà in campo di mattina. Sarri ha concesso l'1 gennaio libero, ritroverà il gruppo lunedì 2 pomeriggio. Martedì 3, dopo il pranzo, è fissata la partenza per Brindisi, poi si proseguirà per Lecce.

