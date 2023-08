Lazio, due calciatori in Paideia per controlli medici: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono arrivi di nuovi calciatori, ma anche oggi in Paideia si lavora per la Lazio. Nella mattinata, come mostrato dal profilo Instagram della clinica, si sono recati Marcos Antonio ed Elseid Hysaj per sottoporsi a dei controlli medici. L'albanese, in particolar modo, ha accusato nel corso del ritiro un infiammazione al tendine d'achille che lo ha costretto a saltare una buona parte degli allenamenti sotto le Tre Cime di Lavaredo. Discorso non troppo diverso per il brasiliano, reduce invece da un fastidio al polpaccio.