Lazio, è festa al Maradona: l’abbraccio e gli applausi del settore ospiti

La Lazio porta a casa i primi tre punti della stagione, dopo una gara molto intesa al Maradona e in cui non sono mancati colpi di scena. Il Napoli di Garcia si è arreso alla squadra di Sarri e ha lasciato esultare Luis Alberto prima e Kamada poi, per il suo primo gol con l’aquila sul petto. Al triplice fischio, i biancocelesti sono andati sotto il settore ospiti per godersi gli applausi e l’abbraccio dei tifosi che anche stavolta si sono fatti trovare lì al loro fianco per sostenerli.

