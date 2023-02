Lazio, è il compleanno di una leggenda: tanti auguri a Beppe Signori!

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo giorno, nuovo compleanno in casa Lazio! Oggi Giuseppe Signori compie 55 anni, ma a rendergli omaggio in questa giornatacsarà non solo il popolo laziale, perché Beppe è tutt'ora un patrimonio immenso del calcio italiano.

Decimo marcatore all time della Serie A con 188 gol (uno in meno di Ciro Immobile), ha vissuto 5 anni in biancoceleste nelle quali ha vinto per 3 volte il titolo di capocannoniere. Simbolo, capitano, è oggi una delle figure più amate e a cui i tifosi oggi ancora dedicano un eterno coro. Beppe ha vinto due volte la classifica dei cannonieri della Coppa Italia nel 1992-1993 e nel 1997-1998. È stato uno dei cinque calciatori (insieme a Giuseppe Meazza, Luigi Riva, Diego Armando Maradona e Roberto Boninsegna) ad avere vinto la classifica marcatori sia in Campionato che in Coppa Italia nella stessa stagione (nel 1992-1993). Signori è anche al terzo posto tra i migliori marcatori nella storia della Lazio, con 127 reti; davanti a lui solo Ciro Immobile e Silvio Piola. È stato inoltre inserito nella graduatoria del Pallone d'oro nelle edizioni 1993 e 1994, classificandosi rispettivamente 21esimo e 17esimo.