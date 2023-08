Lazio e il desiderio di Mihajlovic, la moglie Arianna dice tutto...

Un dolore immenso da cui non si è lasciata abbattere. Arianna Mihajlovic non ha voluto spegnere il suo sorriso, non ha voluto rinunciare a vivere, portando dentro di se sempre il suo Sinisa: "Mi sono fermata, come se avessi ricevuto uno schiaffo, e mi sono detta: "Vivo o muoio?" Ho scelto di vivere", afferma nell'intervista rilasciata al settimanale Chi... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.