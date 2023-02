Lazio, è il momento di Gila: lo spagnolo è pronto a riprendersi il posto

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

È il momento di Mario Gila. Il difensore spagnolo finito nel dimenticatoio negli ultimi mesi potrebbe tornare tra i titolari in vista del match di Conference League contro il Cluj. Dopo aver giocato cinque gare su sei in Europa League e aver collezionato quattro spezzoni in Serie A, l'ex canterano del Real Madrid vuole dimostrare di poter essere un elemento su cui poter contare. Ad inizio stagione Sarri gli ha dato maggiore credito anche per favorire l'inserimento graduale di Casale. Adesso che il tecnico dovrà fare a meno di Romagnoli per qualche partita anche l'apporto di Gila diventa fondamentale. L'Europa potrebbe essere la vetrina per rilanciarsi e giocarsi le sue chance anche in campionato. Nelle poche apparizioni collezionate finora ha dimostrato di avere qualità e anche personalità. Naturalmente per poter proseguire la crescita è necessario un maggior minutaggio e chissà se il Cluj non possa rappresentare un'occasione per rilanciarsi.