Lazio e Inter | Inzaghi re dei bomber: Lautaro-Thuram come Immobile-Caicedo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - E' stato un attaccante di spessore e adesso sta trasmettendo qualche segreto ai suoi calciatori. Da calciatore ad allenatore, Simone Inzaghi continua il suo discreto feeling con la porta. Di certo non segnava come suo fratello Pippo, ma qualche segreto e qualche consiglio può darlo eccome alle sue punte di diamante.

Dalla Capitale a Milano, dall'Inter alla Lazio, la storia non cambia. Le punte allenate da Inzaghi si trovano a meraviglia e segnano tanto. In estate ha perso Dzeko e Lukaku, ma per lui non c'è nessun problema. Ha accolto dal mercato il giovane Thuram circondato da tanti punti di domanda. Gli è bastato qualche mese con il nuovo tecnico per entrare subito nei meccanismi.

La coppia Lautaro-Thuram segna tanto e fa impazzire i tifosi nerazzurri, così come avevano fatto Immobile e Caicedo con quelli biancocelesti. Come riporta Il Corriere dello Sport, sono i numeri a raccontare del discreto feeling con la porta dei bomber di Inzaghi. Re Ciro ha messo a segno 150 gol in 219 gare sotto il tecnico piacentino, Lautaro 55 in 119, Caicedo 33 in 142, Dzeko 31 in 101 e Thuram già 5 in 13.