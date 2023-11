Lazio, è qui la festa! Immobile fa 200 e stende il Feyenoord

Un lampo nel recupero del primo tempo, quello basta alla Lazio per battere il Feyenoord e scacciare finalmente l’incubo olandese. La rete di Ciro Immobile allontana il fantasma Orange e permette alla squadra di Sarri di fare un importante passo in avanti in classifica. Un successo che è anche molto altro perché permette al bomber di tornare al gol su azione dopo oltre due mesi, ma soprattutto di raggiungere quota 200 con l’aquila sul petto. Un gol che ha fatto esplodere l’Olimpico che non sarà stato pieno, ma che ha incitato e spinto la squadra di Sarri per tutto il match. Un successo inseguito, sudato e meritato, conquistato con i denti e con tanto carattere che si spera possa essere ben augurante in vista del derby di domenica.

FORMAZIONI - Sarri torna all’antico e rispolvera il centrocampo con Kamada e Luis Alberto coperti da Vecino in cabina di regia. In attacco torna Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni. Scelte obbligate in difesa dove Lazzari e Hysaj sono i terzini, mentre Patric e Romagnoli i centrali.

PRIMO TEMPO - La Lazio inizia subito forte spinta da un Olimpico caldo come aveva chiesto il mister. Zaccagni sulla destra rimedia il giallo di Nieuwkood che lo stende dopo una bella iniziativa. La squadra biancoceleste sembra finalmente brillante e primi minuti sono piacevoli anche se le occasioni sono solo potenziali, senza mai veramente impensierire il portiere ospite. Lazzari e Kamada vengono sulla destra vengono chiusi al momento del cross. Gli olandesi non risparmiano il solito gioco intensa e anche falloso. La peggio, però, la ha Nieuwkood che deve uscire per un contrasto duro con Hysaj. Il Feyenoord prende le misure e sale con il baricentro. Provedel salva il risultato sull’incubo Gimenez che incrocia bene, ma trova Ivan in stato di grazia che salva il risultato. La Lazio fatica e Paixao prova a ripetersi all’Olimpico, ma la sua conclusione non è precisa. I biancocelesti perdono un po’ di contatto con il match e appaiono in difficoltà. Il calcio, si sa, è uno sport strano e proprio nel momento migliore gli olandesi sbagliano un’uscita e Felipe Anderson disegna l’assist perfetto per Immobile che dribbla Bijlow e deposita in rete. Un po’ di apprensione per la posizione di Ciro, ma il Var conferma e l’Olimpico esplode. Il gol carica le aquile che in pieno recupero sfiorano il bis, ma il colpo di testa di Romagnoli su angolo di Luis Alberto finisce alto di poco.

SECONDO TEMPO - La ripresa si apre con gli olandesi che spingono e la Lazio che soffre. Lunga serie di angolo e conclusioni ribattute che convince Sarri a cambiare qualcosa. Il tecnico richiama Kamada e sceglie i muscoli e la corsa di Guendouzi. Il Feyenoord continua ad avere il pallino del gioco e così cambia l’attacco con Castellanos e Pedro al posto di Immobile e Zaccagni. Le sostituzioni danno i frutti con la Lazio insidiosa prima con un’azione manovrata e poi con il corner di Luis Alberto che costringe il portiere ospite all’intervento con i pugni. Gimenez fa venire i brividi all’Olimpico con un colpo di testa che esce di un niente al 68’. Feyenoord ancora in pressione e che continua a inanellare falli e gialli. Ammonito anche Vecino e, per non evitare problemi, Sarri lo sostituisce con Rovella, mentre Pellegrini per Hysaj chiude la serie dei cambi. Si soffre perché la Lazio appare stanca e il Feyenoord prova a insistere. Biancocelesti poco lucidi nelle ripartenze, ma che con il cuore rispondono alle iniziative Orange. Nel recupero Pedro lancia Castellanos che calcia a botta sicura trovando la deviazione in corner di Hartman. All’ultimo secondo ancora Provedel a salvare la Lazio sull’incornata di Ueda con una parata ordinaria ma provvidenziale. La gara finisce lì tra l’esplosione di gioia dell’Olimpico e le aquile che superano gli olandesi in classifica prendendosi la seconda piazza alle spalle dell’Atletico Madrid.