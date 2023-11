Lazio e Salernitana, il gioco aereo non fa per voi: i numeri sono pessimi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Lazio-Salernitana difficilmente verrà decisa su cross e palle da fermo o, per lo meno, su gioco aereo. Nella partita dello Stadio Arechi, infatti, si fronteggeranno due delle tre formazioni che in questo campionato di Serie A non ancora non sono riuscite a trovare la rete su colpo di testa. Una dato horror che è stato eguagliato solamente dall'Udinese. Per quanto riguarda i granata, però, i limiti sono ancora più evidenti. La squadra prima di Sousa e oggi di Inzaghi, infatti, ha incassato ben 4 reti su 24 totali di testa, meglio solo di Frosinone e Lecce che invece ne hanno concesse 5. Starà ai due tecnici, dunque, ingegnarsi per individuare altre soluzioni con lo scopo di portarsi a casa i tre punti.