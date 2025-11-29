Lazio e Stranger Things, sfida contro il Milan nel 'sottosopra'
29.11.2025 10:15 di Simone Locusta
La Lazio si prepara alla sfida di questa sera contro il Milan, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20:45.
Il match program pubblicato sui social dalla società biancoceleste è in tema con l'argomento più chiacchierato delle ultime ore.
La grafica scelta per presentare la partita è infatti a tema Stranger Things, con Zaccagni protagonista al centro pronto a sfidare due demogorgoni, tra i villain principali della serie tv originale Netflix, entrambi con addosso la maglia del Milan.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.