Lazio, è venuto a mancare Janich: uno degli eroi della Coppa Italia del '58

Un difensore d'altri tempi, nel vero senso della parola. Libero dalla grande eleganza e tecnica, un altro frammento di Lazio che vola in cielo. A Francesco Janich sono bastate poche settimane per entrare nella storia della società quando, a soli 21 anni e da nuovo acquisto, riuscì nell'impresa di vincere la prima Coppa Italia del club: quella del 1958. Poi i trionfi più impolverati in Coppa dell'Amicizia e Coppa delle Alpi nei due anni seguenti, e l'arrivederci per andare in Emilia dopo aver collezionato 105 presenze in biancoceleste. L'addio arriverà quasi due decenni più tardi, nel 1980, l'ultimo di tre anni da Direttore Sportivo della Lazio. In carriera ha giocato anche per Atalanta, Bologna (con il quale ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia), Lucchese e Italia (6 presenze). Pur essendo un difensore, nelle sue 482 presenze da calciatore Janich non ha mai preso un cartellino rosso, né subito una squalifica. E per questo è stato premiato nel 1969/70 come Calciatore Esemplare. Della Lazio di Inzaghi ha detto: “Mi piace l’allegria che trasmette al gruppo, e lo spirito di sacrificio. Simone Inzaghi è un bravissimo tecnico che sa anche sorridere". Francesco Janich si è spento oggi all'età di 82 anni, alla sua famiglia va il cordoglio de Lalaziosiamonoi.it.

