Lazio, ecco come sta Dia: le parole sulle sue condizioni
02.11.2025 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Alla vigilia di Lazio - Cagliari, Boulaye Dia è intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste parlando della gara e soprattutto delle sue condizioni.
Di seguito le sue parole pubblicate all'interno del match program.
"Non mi sono mai tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare ancora di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite".