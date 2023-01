Lazio, ecco i 5 migliori italiani dopo 16 giornate di Serie A: sono due i biancocelesti

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Questa la Top 5 dei migliori giocatori italiani in Serie A, prendendo in considerazione solamente i giocatori a voto in almeno 10 partite. Vicario mantiene la prima posizione mentre entra in graduatoria Sandro Tonali, sontuoso nell'ultima partita contro la Salernitana. Sono due i giocatori della Lazio in questa speciale classifica: Ciro Immobile, che si guadagna la medaglia di bronzo e Mattia Zaccagni, invece, che si piazza in quarta posizione, appena fuori dal podio. Di seguito la graduatoria al completo.

1. Guglielmo Vicario (Empoli) 6.53

2. Nicolò Barella (Inter) 6.50

3. Ciro Immobile (Lazio) 6.45

4. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.43

5. Sandro Tonali (Milan) 6.36