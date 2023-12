Lazio, ecco i punti conquistati nel 2023: il dato aggiornato

WEBTV SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: ECCO QUANDO GIOCHERÀ LA LAZIO Con un comunicato la Lega Serie A ha comunicato le date ufficiali della Supercoppa Italiana, che per la prima volta vedrà sfidarsi quattro squadre. Prima semifinale il 18 gennaio tra il Napoli campione d'Italia e la Fiorentina, finalista di Coppa Italia, mentre il... Con un comunicato la Lega Serie A ha comunicato le date ufficiali della Supercoppa Italiana, che per la prima volta vedrà sfidarsi quattro squadre. Prima semifinale il 18 gennaio tra il Napoli campione d'Italia e la Fiorentina, finalista di Coppa Italia, mentre il... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'INGHILTERRA: "SIMEONE CHIEDERÀ LA CESSIONE AL NAPOLI" Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dall'Inghilterra. Giovanni Simeone chiederà la cessione al Napoli nella finestra di gennaio. A riportare la notizia è Sky Sport News UK. Scontento per il poco minutaggio concesso, il Cholito è pronto a... Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dall'Inghilterra. Giovanni Simeone chiederà la cessione al Napoli nella finestra di gennaio. A riportare la notizia è Sky Sport News UK. Scontento per il poco minutaggio concesso, il Cholito è pronto a...