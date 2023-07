Lazio, ecco il numero di maglia che prenderà Castellanos

Terminate le visite in Paideia e all'Isokinetic, Valentin Castellanos è pronto per vestire la maglia della Lazio. Prima un salto a Formello per ufficializzare il tutto, poi subito la partenza per Auronzo di Cadore per aggregarsi al gruppo di Maurizio Sarri. C'è intanto curiosità sul numero di maglia che sceglierà l'argentino: si vocifera che prenderà la 19, una decisione particolare poiché finora in carriera ha vestito la numero 9 (Girona), la 11 (New York City), la 22 (Club Atletico Torque) 29 e 31 (Club Universidad de Chile). In Nazionale invece ha indossato la 21.

Numeri "occupati" e storia della 19

In effetti, tutti i numeri vestiti in precedenza da Castellanos sono di fatto già occupati: la 9 è ovviamente di Pedro, mentre Cancellieri detiene la 11. La 21, dopo l'addio di Milinkovic-Savic è stata presa da Akpa-Akpro, mentre la 22 è ora di Diego Gonzalez. Qui la lista completa

Nella storia della Lazio, prima di Castellanos, la 19 è stata scelta da Deni scelta da Denis Vavro (21/22), Senad Lulic (11/12 - 20/21), Ogenyi Onazi (10/11), Goran Pandev (04/05 - 09/10), Giuseppe Favalli (00/01 - 03/04), Kennet Andersson (99/00), Alen Boksic (97/98 - 98/99), Daniele Franceschini (96/97), Marco Di Vaio (95/96), Vincenzo D'Amico (75/76).