Lazio, ecco l'Empoli: il messaggio di Patric sui social - FOTO

Si avvicina per la Lazio la sfida contro l'Empoli, Sarri e la squadra raggiungeranno oggi la cittadina toscana in vista della sfida al Castellani in programma domani alle 18:30. I biancocelesti vogliono ritrovare un po' di serenità prima del Natale e della fine dell'anno, per poter iniziare il 2024 con un altro spirito e in tal senso domani sarà una partita importante. Sui social, nelle ultime ore, Patric ha condiviso una story che lo ritrae in allenamento, 'back' è il messaggio che si legge.

