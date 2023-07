Lazio, ecco la maglia bianca: il comunicato del club

Fonte: Sslazio.it

Il Terzo kit della S.S. Lazio disegnato da Mizuno, completa la trilogia delle maglie per la stagione 2023-24 che celebrano il 50° anniversario del primo scudetto della S.S. Lazio del 1973-74.

Il design della maglia è caratterizzato dall’intreccio della lettera “L” che in numero romano significa “50”, come l’anniversario dello scudetto. Il pattern a “L” crea un motivo grafico di ispirazione classica stampato in rilievo sul fronte della maglia, sul colletto e sulle maniche. Il design geometrico crea un effetto mosaico che è un omaggio alla magnificenza dell’antica Roma. Il kit è completato da pantaloncini blu navy caratterizzati dall’inserto laterale con il motivo geometrico a “L” sul laterale e dai calzettoni blu navy.

I kit della nuova collezione saranno prodotti in poliestere 100% riciclabile e traspirante. Si tratta di una volontà concertata da entrambe le parti per dimostrare concretamente l’impegno a favore della sostenibilità e nella riduzione dell’impronta di carbonio.

I nuovi kit saranno disponibili negli store ufficiali Lazio Style 1900 del club, su laziostylestore.com e presso i rivenditori autorizzati Mizuno. I kit saranno presto disponibili anche su Mizuno.com.