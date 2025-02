Lazio | Ecco Provstgaard, un altro danese dopo Isaksen: e si sono già incrociati...

La Lazio aspetta l'arrivo di Oliver Provstgaard. L'affare con il Velje si è chiuso per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Difensore centrale classe 2003: si tratta del secondo danese della rosa biancoceleste. Gli farà compagnia Gustav Isaksen, sbarcato a Roma nell'estate 2023. I due non sono mai stati compagni in Nazionale U21, ma si sono già incrociati in campo da avversari. L'unico precedente tra i due è la doppia semifinale di Supercoppa di Danimarca del 2022 tra il Veljke e il Midtjylland. In entrambe le occasioni ha avuto la meglio la squadra di Isaksen: sia all'andata il 28 aprile (0-1), che al ritorno il 4 maggio (3-1).