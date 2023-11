Lazio, ecco un nuovo tour de force: Sarri carica la squadra

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Adesso non si può più sbagliare. La sosta nazionali è alle spalle: tutti i giocatori stanno rientrando a Formello ed è già iniziata la preparazione in vista della sfida contro la Salernitana. "Ora è il nostro momento", questa è la frase chiave che gira nell'ambiente Lazio: mai come in questo periodo i biancocelesti possono dare continuità ai propri risultati. A riportarlo è Il Corrirere dello Sport.

Ecco un nuovo tour de force dopo quello di ottobre. La Lazio si prepara a giocare 9 partite in 34 giorni (in media, una ogni 3,7) tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Una grande fetta della stagione si decide adesso: Sarri ha l'occasione per tirare su una classifica fin ora deficitaria affrontando, in ordine, Salernitana, Cagliari e Verona, attualmente le ultime della classe. Poi arriverà l'Inter di Inzaghi all'Olimpico, unico big match di questo filotto. Chiude il ciclo, e il 2023, la trasferta di Empoli e la partita contro il Frosinone.

"La vittoria è l'unico obiettivo. Mettiamo la quinta in questo giro, ora serve uno sforzo grosso", come riportato da Il Messaggero, è questo il mantra di Sarri, che ha già iniziato a catechizzare la squadra. La mentalità deve essere quella giusta. Uno step alla volta, la Lazio può riprendersi ciò che ha perso in campionato, soprattutto ripensando alle prime due sconfitte contro Lecce e Genoa che, ormai, devono essere acqua passata.