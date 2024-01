Lazio, Effenberg non ha dubbi: "Il Bayern ha un solo obiettivo"

TUTTOmercatoWEB.com

Vecchia conoscenza del calcio italiano con una parentesi alla Fiorentina ed ex calciatore del Bayern Monaco. Stefan Effenberg ha rilasciato una lunga intervista sul calcio tedesco ai microfoni di Sport1, soffermandosi su diversi temi. Su tutti ha parlato anche di Champions League e degli ottavi di finale tra i bavaresi di Tuchel e la Lazio. Il suo pensiero sul risultato finale del turno è abbastanza chiaro. Ecco le sue parole: "Il Bayern? Hanno perso in Supercoppa e sono stati eliminati in DFB Pokal, sono state due sconfitte dure. In campionato invece dovranno lottare fino alla fine contro il Leverkusen. Per questo la questione principale è come si muoveranno in Champions League. Devono vincere contro la Lazio agli ottavi, è l'unico obiettivo. I bavaresi ce la faranno".