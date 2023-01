Lazio - Empoli, designato l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sul sito dell'AIA è stata appena pubblicata la designazione arbitrale relativa alla 17esima giornata di Serie A, quella nel corso della quale la Lazio affronterà l'Empoli all'Olimpico. Toccherà al signor Pezzuto dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Ceccon. Prontera sarà quarto uomo, mentre Nasca ricoprirà il ruolo di Var. Fabbri, infine, sarà l'Avar.

LAZIO – EMPOLI h. 15.00

PEZZUTO (sez. Lecce)

PALERMO – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI

I PRECEDENTI - Il fischietto salentino classe '84 non ha mai arbitrato la Lazio: l'esordio in Serie A, infatti, è arrivato solamente lo scorso novembre, quando è stato designato per la partita tra Bologna e Sassuolo, conclusa 3-0. Per il resto, nell'attuale stagione, ha diretto due sfide di Coppa Italia e cinque nel campionato cadetto. Per il momento ha arbitrato solamente la Lazio Primavera, in occasione della finale di Supercoppa contro la Juventus del 2013. Settima volta invece con l'Empoli: 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta il bilancio.

