Lazio - Empoli, è il “Matchday”: il club ricorda l’appuntamento - FOTO

Qualche ora ancora e poi la Lazio scenderà in campo contro l’Empoli. La sfida in programma alle 15 all’Olimpico è valida per la diciassettesima giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo la brutta sconfitta subita a Lecce, hanno il dovere di riprendersi e rimettersi in carreggiata. La corsa alla Champions non consente altri sbandamenti. L’Olimpico non sarà gremito come si auspicava, la decisione della Corte Sportiva d’Appello ha penalizzato i tifosi e la squadra che non godrà del solito spettacolo. Le aquile però hanno bisogno del sostegno della propria gente e per questo, tramite i canali social ufficiali, la società ha voluto ricordare l’appuntamento con il consueto post del “Matchday” accompagnato dal link per seguire la diretta.

