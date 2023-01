Lazio - Empoli, Gila non abbandona la squadra: il messaggio ai compagni - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È stato costretto a fermarsi Mario Gila per un problema al piede, è assente per il secondo match consecutivo. Non era stato convocato nemmeno per la sfida a Lecce, ma questo non gli ha impedito di essere comunque vicino ai compagni. Il difensore ha voluto essere presente all’Olimpico per dare il proprio sostegno alla squadra in questa prima sfida casalinga del 2023, come testimonia la sua story su Instagram accompagnata dal messaggio: “Tutti insieme!”.

