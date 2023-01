Lazio - Empoli, gol Felipe Anderson o autogol Caputo: la decisione della Lega

I biancocelesti sbloccano subito il risultato all'Olimpico dopo appena due minuti, ma sull'autore del gol c'è il dubbio che..

La Lazio inizia al meglio il match con l'Empoli. Pronti, via e i biancocelesti vanno in vantaggio su azione di palla inattiva: corner di Luis Alberto, stacco di Felipe Anderson e pallone in rete. Esultanza dello stadio e dei calciatori di Sarri, ma osservando il replay la traiettoria presa dopo il colpo di testa del brasiliano non è pulita e subisce una deviazione prima di infilarsi alle spalle di Vicario. Il tocco decisivo è di Caputo. La Lega Serie A ha sciolto i dubbi e inizialmente non ha assegnato la rete al numero sette dei padroni di casa, ma ha assegnato l'autorete all'attaccante appena tornato all'Empoli dopo l'avventura alla Sampdoria. La Lega, però, ha poi cambiato idea e la rete è tornata di "proprietà di" Felipe Anderson con Luis Alberto autore dell'assist.