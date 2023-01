Lazio - Empoli, i convocati di Sarri: c'è un grande ritorno. Immobile...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Mancano poche ore alla sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Empoli, in programma alle 15.00 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo un inizio di 2023 pessimo, vorranno riscattarsi per ottenere i primi tre punti del nuovo anno. La società, in attesa del match, ha reso nota la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri tra cui si torna, nella sezione dei centrocampisti, il nome di Luis Alberto, assente nell'ultima partita per un problema al ginocchio. Nessun problema, invece, per Immobile, uscito acciaccato dalla sfida contro il Lecce, ma che in settimana si è allenato regolarmente. Non c'è Gila assente per il secondo match consecutivo. Di seguito la rosa a disposizione di Sarri.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.