Lazio-Empoli, i precedenti: i numeri all'Olimpico sono favorevoli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la bruciante sconfitta di Lecce in casa Lazio è tempo di guardare avanti e di pensare al prossimo match casalingo contro l'Empoli. Una partita che notoriamente ha regalato soddisfazioni ai biancocelesti. In 13 incontri disputati all'ombra del Colosseo nella massima serie sono arrivate 10 vittorie e 3 pareggi di cui l'ultimo lo scorso anno per 3-3 nella sfida dell'Epifania. Le altre due circostanza in cui le sfide si sono concluse con la divisione della posta risalgono al 2006 (anche in quel caso finì 3-3) e al 2007 (0-0 il finale). In tutte le altre occasioni sono arrivate solo gioie. Gli azzurri non hanno mai espugnato lo stadio Olimpico e la speranza dei tifosi della Lazio è che questa tradizione prosegua già a partire da domenica 8 gennaio (calcio d'inizio alle ore 15:00).