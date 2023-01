Lazio - Empoli, in tribuna una tifosa d’eccezione solo per Milinkovic - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È in corso il match tra Lazio e Empoli all’Olimpico, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. La prima gara casalinga per i biancocelesti dopo due lunghi mesi di pausa dovuti al Mondiale in Qatar, un momento che Milinkovic ricorderà con affetto e che racconterà con orgoglio alla piccola Irina. La primogenita del Sergente, come testimonia lo scatto condiviso dalla compagna Natalija, è presente allo stadio per sostenere il proprio papà. È la sua prima volta.

