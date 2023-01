Lazio - Empoli, l’iniziativa del club per rendere omaggio a Mihajlovic

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica la Lazio affronterà, alle 15:00, l’Empoli all’Olimpico, la prima sfida del 2023 dopo la tragica scomparsa di Sinisa Mihajlovic. La società, attraverso i canali ufficiali, ha informato che: “In occasione della partita casalinga di domenica contro l’Empoli, in Curva Maestrelli verrà allestita una gigantografia con una delle immagini più iconiche di Sinisa (formato 16x24) che rimarrà per tutte le gare interne del mese di gennaio, quando la Lazio affronterà Bologna, Milan e Fiorentina (tutte squadre allenate dal serbo in carriera)”. Non è tutto, perché il Lazio Museum allestirà una mostra all’interno della Tribuna Autorità nella quale verranno esposte maglie storiche che ripercorrono la sua avventura in biancoceleste.

Pubblicato il 6/01 alle 18.15