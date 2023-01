Lazio-Empoli, la rabbia dei tifosi: "Svegliatevi! State ancora in vacanza"

Un'altra rimonta subita dalla Lazio esce solo con un punto dal match contro l'Empoli. Ottanta minuti giocati su buoni livelli, poi il crollo fisico, tecnico e mentale che ha portato ai due gol dei toscani. Un altro risultato deludente dopo la sconfitta al Via del Mare. I tifosi hanno finito la pazienza. Tra i commenti del post della società sui social, la gente laziale ha espresso la sua rabbia e il suo rammarico. C'è chi chiede di tirare fuori gli attributi e chi si lamenta per i soliti errori. L'imperativo principale che si legge più o meno ovunque è uno: "Svegliatevi". E ancora "Vergognatevi. State ancora in vacanza". Poi c'è anche chi si affida all'ironia: "Complimenti per la gestiione del vantaggio", "Troppo pandoro sullo stomaco?", "Sembra il post lockdown". Insomma, i tifosi biancocelesti non hanno digerito questo pari che sa di beffa.